Spot elettorali con immagini generate da IA, negli USA una proposta per regolamentarli

La deputata americana Yvette Clarke ha presentato un disegno di legge, il REAL Political Ads Act, che introdurrebbe l’obbligo per i comitati elettorali di rivelare l’uso di IA generative all’interno dei loro spot. La proposta è stata presentata dopo che un comitato repubblicano ha usato un’IA generativa per mettere in cattiva luce il Presidente Joe Biden. La proposta prevede che i comitati elettorali possano usare le IA per creare video, a patto però che l’utilizzo di questo genere di strumenti venga reso chiaro al pubblico, attraverso disclaimer audio e testuali.

L’emendamento alla Federal Election Campaign Act prevederebbe anche che la Federal Election Commission (FEC) crei regolamenti per far rispettare questo obbligo. “La proposta aiuterebbe a combattere la disinformazione“, ha annunciato la Clarke, aggiungendo di ritenere prioritario che il testo venga approvato prima del 2024, in modo da evitare che le prossime presidenziali possano trasformarsi in un far west. “Le IA possono essere usate per manipolare e ingannare le persone su larga scala”, ha aggiunto la deputata.

Il disegno di legge arriva pochi giorni dopo che i repubblicani hanno utilizzato immagini generate dall’IA in un annuncio politico che speculava su cosa potrebbe accadere durante un secondo mandato del presidente Biden. Sebbene l’annuncio includesse un piccolo messaggio testuale che avvertiva del fatto che il video fosse stato “completamente costruito con immagini generate da IA“, alcuni critici hanno sostenuto che il disclaimer non fosse sufficientemente evidente e chiaro.