L’esorcista del Papa: i primi dieci minuti del film, gratis

Come consuetudine, tra la conclusione della corsa in sala e l’approssimarsi della release in digital download di un film, ecco arrivare la preview di una decina di minuti del film Sony Pictures più recente: in questo caso parliamo di L’esorcista del Papa, appena uscito nelle sale italiane ma che negli States è già disponibile anche per il noleggio e l’acquisto digital sulle principali piattaforme. La clip è in lingua originale, ma in realtà è in buona parte in italiano, vista l’ambientazione e la scelta del protagonista Russell Crowe di recitare certe battute in italiano.

Il film è diretto da Julius Avery (Overlord) con il premio Oscar Russell Crowe nei panni del protagonista, Padre Gabriele Amorth, celebre sacerdote italiano che ha eseguito oltre centomila esorcismi per il Vaticano, morto nel 2016 e già protagonista del docufilm The Devil and Father Amorth di William Friedkin. Il film è stato scritto da Michael Petroni e Evan Spiliotopoulos e si ispira liberamente ai veri scritti lasciati da Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano. Nel cast, oltre a Russell Crowe, abbiamo anche Daniel Zovatto (Penny Dreadful: City of Angels, Man in the Dark), Alex Essoe (Doctor Sleep, Midnight Mass) e Franco Nero (Django Unchained, John Wick – Capitolo 2).

L’Esorcista del Papa racconta la storia di un sacederote esorcista, Amorth, che indagando sulla terrificante possessione ai danni di un giovane, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. L’Esorcista del Papa arriverà nei cinema dal 13 aprile, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Leggi anche: