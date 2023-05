Dieta a basso contenuto di carboidrati o di grassi: quale scegliere per vivere più a lungo?

Sappiamo che le diete a basso contenuto di carboidrati (LCD) e a basso contenuto di grassi (LFD) possono aiutare a perdere peso, ma qual è quella che ha effetti migliori sulla nostra salute e sulla nostra longevità? Uno studio pubblicato sul Journal of Internal Medicine ha cercato di rispondere a questa domanda, analizzando i dati di 371.159 persone di età compresa tra 50 e 71 anni, seguite per 23 anni. I ricercatori hanno valutato la qualità delle diete LCD e LFD dei partecipanti, in base al tipo e alla quantità di carboidrati e grassi consumati. Hanno poi confrontato i tassi di mortalità per tutte le cause e per cause specifiche, come le malattie cardiovascolari e i tumori.

I risultati hanno mostrato che una LFD sana, caratterizzata da un basso apporto di grassi saturi e da un elevato apporto di proteine vegetali e carboidrati di alta qualità, era associata a una minore mortalità per tutte le cause e per le cause specifiche (cardiopatie e tumori). Al contrario, una LCD non sana, basata su un alto consumo di carne rossa, uova e formaggi, era associata a una maggiore mortalità cardiovascolare e tumorale. Lo studio conferma, con dati alla mano, che non è solo la quantità, ma anche la qualità dei carboidrati e dei grassi che conta per la nostra salute. Una dieta equilibrata e varia, che includa frutta, verdura, cereali integrali, legumi, noci, pesce e latticini magri, può aiutarci a vivere più a lungo e meglio.