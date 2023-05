Condividere i post di Reddit è diventato un po’ più semplice

Ammettendo di non aver reso facile la condivisione di post su altre piattaforme di social media, Reddit ha annunciato di aver introdotto nuove funzionalità per risolvere il problema. Tra queste vi sono un’anteprima aggiornata del “link condiviso” per i post di testo condivisi tramite i servizi di messaggistica, una nuova condivisione per le Instagram Stories, la condivisione di screenshot in un solo tocco e altro ancora.

In passato, condividere un post di Reddit su un’app di messaggistica come WhatsApp costringeva il destinatario a fare clic sul link per vedere di cosa si trattava. Non era esattamente il massimo. Problema risolto: finalmente il destinatario riceverà un’anteprima del contenuto del link che ha ricevuto, assieme al nome del subreddit da cui proviene, oltre che il numero totale di voti e commenti che ha ricevuto.

Un’altra nuova funzione è la possibilità di condividere i contenuti di Reddit direttamente sulle storie di Instagram senza la necessità di fare uno screenshot o scaricare il contenuto sul proprio telefono. C’è anche un’esperienza di condivisione di screenshot in un solo tocco che consente di condividere il contenuto senza salvare le immagini sul proprio dispositivo, fornendo un link diretto al contenuto anziché solo uno screenshot.

Infine, Reddit ha introdotto un nuovo set di strumenti di embedding che facilita l’inserimento di tweet in articoli o piattaforme CMS come WordPress. Anche in questo caso, gli utenti possono non solo mostrare il contenuto di Reddit su un sito web, ma anche linkarlo direttamente. Ciò lo rende simile ad altre piattaforme di social media come Twitter, Facebook e Instagram, che dispongono di questa funzionalità da tempo.

Onestamente? È davvero pazzesco che Reddit ci abbia messo così tanto ad implementare degli strumenti così fondamentali per una piattaforma che intende ampliare il suo pubblico e raggiungere milioni di potenziali nuovi utenti. Meglio tardi che mai.