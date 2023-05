Xbox Series X: la nuova interfaccia della home porta finalmente ordine nel caos

Le dimensioni delle 'tessere' con giochi e app sono state ripensate, in modo da dare finalmente respiro ai bellissimi sfondi dinamici della console.

Microsoft ha rielaborato l’interfaccia utente della Home di Xbox per adattarsi meglio alle immagini di sfondo e semplificare l’accesso alle parti chiave del dashboard di Xbox. Il colosso del software ha interrotto il test di una nuova interfaccia utente Xbox Home il mese scorso per rielaborarla, e il risultato sembra essere un grande miglioramento per i proprietari di Xbox.

La nuova interfaccia utente Home di Xbox sposta ulteriormente in basso le “tessere” con le app e giochi, così c’è molto più spazio per vedere lo sfondo. Scelta azzeccata, considerando l’importanza data da Microsoft agli sfondi dinamici – dei piccoli-grandi capolavori, purtroppo oscurati dalle dimensioni opprimenti degli elementi della home. Le dimensioni delle tessere sono anche state ridotte, e c’è una nuova interfaccia responsiva che aggiornerà lo sfondo quando si passa il cursore su determinati giochi e app.

In alto, c’è una nuova interfaccia utente fluttuante che fornisce un accesso rapido alla libreria di giochi e app, allo Store di Microsoft, a Xbox Game Pass, alla ricerca e alle impostazioni. Questo menu di accesso rapido significa che non sarà più necessario navigare nelle solite parti del dashboard di Xbox (premendo il pulsante Xbox del controller) per accedere rapidamente all’intera libreria di giochi.

Microsoft sta testando questa nuova interfaccia utente Home di Xbox con gli utenti Alpha Skip-Ahead e Alpha iscritti al programma Xbox Insider. L’interfaccia dovrebbe essere messa a disposizione del grande pubblico nel corso dei prossimi mesi – se non fate parte del programma Insider, dovrete per forza avere un pochino di pazienza. “Abbiamo progettato centinaia di opzioni, poi le abbiamo affinate con prototipi e infine testate con gli utenti nei nostri laboratori di ricerca, fino a quando ne abbiamo trovata una che speriamo ti piacerà”, ha affermato Ivy Krislov, responsabile senior del prodotto per le esperienze Xbox, spiegando il processo di minuziosa ricerca che antecede l’introduzione di ogni nuova interfaccia. “Bilancia l’esperienza, l’accessibilità, la funzionalità e le esigenze della nostra comunità”.