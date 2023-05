Wally101 Full Custom: il 48esimo superyacht a vela Wally in carbonio

Wally ha annunciato con orgoglio il varo del suo nuovo Wally101 Full Custom, avvenuto presso la Marina di Ravenna. Questo cruiser racer si ispira al design dell’emblematica classe Wallycento, che unisce prestazioni da maxi racer a comfort in crociera.

Il Wally101 Full Custom è il 48esimo superyacht a vela Wally completamente costruito in carbonio, e si aggiunge al notevole contributo del marchio nel progresso del design e dell’innovazione tecnologica in campo velico. “Varare un 101 piedi interamente custom in questo momento storico è un grande traguardo, che dimostra ancora una volta la capacità di Wally e Ferretti Group di porsi sempre all’avanguardia, anche nel competitivo mercato dei superyacht a vela”, ha dichiarato Stefano de Vivo, Managing Director di Wally.

Il fondatore e Chief Designer di Wally, Luca Bassani, ha dichiarato di essere estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti con il Wally101 Full Custom. Il dislocamento a vuoto è di sole 55 tonnellate, circa il 15% in meno degli altri yacht di dimensioni e configurazione simili, con il 40% del dislocamento finale nella lifting keel. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla sofisticata tecnologia della fibra di carbonio, introdotta e sviluppata da Wally nel corso degli anni, utilizzando sandwich di composito sofisticato con fibra di carbonio pre-impregnata.

L’architettura navale è stata progettata dallo studio judel/vrolijk & co., mentre il design esterno ed interno è sviluppato dal Wally sailing design team guidato da Luca Bassani che ha collaborato con lo Studio Santa Maria Magnolfi. Il Wally101 Full Custom è dotato del Wally Enhanced Hydraulic System, il sistema idraulico di regolazione delle vele che comprende pompe idrauliche multiple per accelerare ulteriormente le manovre. La lifting keel aumenta il pescaggio da 4,70 metri a uno straordinario 6,80 metri, ottenendo impareggiabili performance di bolina.

Il nuovo Wally101 Full Custom raggiunge agilmente elevate performance in tutte le andature e in tutte le configurazioni, mentre a motore arriva a 11,5 nodi grazie alla propulsione da 425 Hp. Questo cruiser racer abbina una piattaforma ad alte prestazioni con un layout esterno e interno family-friendly. Il piano di coperta presenta un pozzetto a centro barca con un tavolo per otto persone e un’area prendisole poppiera per il massimo relax. La cabina armatoriale offre un bagno en-suite e un walk-in wardrobe, mentre due cabine ospiti con bagno consentono di alloggiare fino a sei persone. Il salone include una zona living e pranzo, con sedute per 10-12 persone. La zona di servizio comprende dinette per l’equipaggio, lavanderia, cucina e due cabine con bagno per i quattro marinai.