Mercato dell’auto: periodo favorevole

Il mercato dell’auto in Italia sta vivendo un periodo di grande crescita: ad aprile le immatricolazioni sono aumentate del 29,21% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un totale di 125.805 autovetture immatricolate. Questo dato segue il boom registrato a marzo, quando il settore aveva registrato un aumento del 40,8%.

Nei primi quattro mesi dell’anno, il mercato dell’auto italiano ha fatto registrare un aumento del 26,89%, con 552.850 autovetture immatricolate. È interessante notare che, nonostante la crisi economica causata dalla pandemia, il settore dell’auto in Italia sembra essere in ripresa.

Il Gruppo Stellantis, in particolare, ha registrato un aumento del 23,4% delle immatricolazioni ad aprile, con un totale di 42.791 autovetture immatricolate rispetto alle 34.663 dello stesso mese dell’anno precedente. Nel primo quadrimestre dell’anno, il gruppo ha immatricolato 186.918 veicoli, con un aumento del 17,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che la crisi aperta nel 2020 dalla pandemia non è ancora superata. Nonostante la ripresa, il Centro Studi Promotor avverte che il settore dell’auto deve ancora fare i conti con numerose difficoltà, soprattutto in termini di approvvigionamento di materiali e di componenti.

In ogni caso, i dati delle immatricolazioni degli ultimi mesi rappresentano una buona notizia per il settore dell’auto in Italia, che sembra essere sulla buona strada per una ripresa graduale. C’è bisogno di rimanere cauti e monitorare costantemente l’andamento del mercato, ma i segnali finora sono incoraggianti.