La Casa Bianca vuole capire in che modo le IA vengono usate per monitorare i lavoratori

L'amministrazione Biden si sta preparando ad esaminare come le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale per monitorare e gestire i lavoratori.

L’amministrazione Biden si sta preparando ad esaminare come le aziende utilizzano l’intelligenza artificiale per monitorare e gestire i lavoratori. Secondo Bloomberg, la Casa Bianca pubblicherà oggi un post sul blog che invita i lavoratori americani a condividere come gli strumenti automatizzati vengono utilizzati nei loro luoghi di lavoro. Questo genere di censimenti pubblici su base volontaria sono molto utilizzati dalle istituzioni federali americani per raccogliere informazioni su temi attuali e in rapida evoluzione.

“Mentre queste tecnologie possono beneficiare sia i lavoratori che i datori di lavoro in alcuni casi, possono anche creare seri rischi per i lavoratori”, afferma il post, secondo Bloomberg. “Il costante monitoraggio delle prestazioni può spingere i lavoratori a muoversi troppo rapidamente sul lavoro, ponendo rischi per la loro sicurezza e salute mentale”. Citando i media, la Casa Bianca aggiunge che la tecnologia è stata utilizzata anche per dissuadere i lavoratori dall’organizzare attività sindacali e per perpetuare discriminazioni in materia di retribuzione e disciplina.

Il post sul blog chiede il contributo di una varietà di stakeholder, tra cui ricercatori, gruppi di difesa dei diritti e persino datori di lavoro. In particolare, l’amministrazione Biden afferma di voler sapere quali regolamentazioni e azioni di applicazione il governo federale dovrebbe adottare per affrontare gli “impatto economico, sulla sicurezza, fisico, mentale ed emotivo” della tecnologia di sorveglianza sul posto di lavoro. La richiesta di informazioni arriva dopo che alcuni stati hanno approvato leggi contro le richieste di tassi di produttività irragionevoli da parte delle aziende.