Il cervello non muore con il cuore: la scoperta che cambierebbe la nostra idea di morte

I resoconti di esperienze di pre-morte – con racconti di luce bianca, visite di persone care defunte, ascolto di voci- catturano la nostra immaginazione e sono profondamente radicati nel nostro panorama culturale. Il fatto che questi racconti condividano così tanti elementi comuni induce a chiedersi se non ci sia qualcosa di fondamentalmente reale alla loro base, e se coloro che sono riusciti a sopravvivere alla morte stiano fornendo scorci di una coscienza che non scompare completamente, anche dopo che il cuore ha smesso di battere. Un nuovo studio, pubblicato nei Proceedings of the National Academy of Science, fornisce le prime prove di attività cerebrale correlate alla coscienza in un cervello morente. Lo studio, guidato da Jimo Borjigin, professore associato presso il Dipartimento di Fisiologia Molecolare e Integrativa e il Dipartimento di Neurologia, e dal suo team, è il seguito di studi su animali condotti quasi dieci anni fa in collaborazione con George Mashour, direttore fondatore del Michigan Center for Consciousness Science.

L’impennata dell’attività cerebrale

Il team ha identificato quattro pazienti deceduti per arresto cardiaco in ospedale mentre erano sottoposti a monitoraggio EEG. Tutti e quattro i pazienti erano in stato comatoso e non rispondevano. Alla fine, è stato stabilito che non potevano essere aiutati da un medico e, con il permesso delle loro famiglie, sono stati rimossi dal supporto vitale. Dopo la rimozione del supporto ventilatorio, due dei pazienti hanno mostrato un aumento della frequenza cardiaca e un’impennata dell’attività delle onde gamma, considerata l’attività cerebrale più veloce e associata alla coscienza. Inoltre, l’attività è stata rilevata nella parte posteriore del cervello in cui vi è la giunzione tra i lobi temporali, parietali e occipitali, la stessa area che è stata definita come la sede della coscienza, che è stata correlata al sogno, alle allucinazioni visive nell’epilessia e agli stati alterati di coscienza. Questi due pazienti avevano avuto precedenti segnalazioni di crisi epilettiche, ma nessuna crisi nell’ora precedente al decesso, ha spiegato Nusha Mihaylova, professore associato clinico presso il Dipartimento di Neurologia che ha collaborato con il Dr. Borjigin dal 2015 raccogliendo dati EEG da pazienti deceduti in terapia intensiva. Gli altri due pazienti non hanno mostrato lo stesso aumento della frequenza cardiaca al momento della rimozione del supporto vitale, né hanno registrato un aumento dell’attività cerebrale. A causa delle dimensioni ridotte del campione, gli autori mettono in guardia dal fare affermazioni globali sulle implicazioni dei risultati. Notano inoltre che in questo studio è impossibile sapere cosa hanno provato i pazienti perché non sono sopravvissuti. Studi più ampi e multicentrici, che includano pazienti in terapia intensiva monitorati con l’EEG e sopravvissuti all’arresto cardiaco, potrebbero fornire i dati necessari per determinare se queste esplosioni di attività gamma siano o meno la prova di una coscienza nascosta anche in prossimità della morte.