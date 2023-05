Fast X: nuovo trailer e il video dal Comicon Napoli

Uno dei cardini su cui si basa l’intera saga di Fast and Furious, lo sappiamo, è la famiglia, e proprio il rapporto tra Dom Toretto e Letty, che ha poi portato alla creazione di una famiglia in senso stretto, è centrale nel nuovo trailer di Fast X, dal titolo “Open Road”, che mixa immagini di repertorio dei precedenti capitoli con footage dal nuovo film, compreso qualche spezzone inedito. Universal Pictures, inoltre, ha pubblicato anche il videoclip ufficiale relativo alla presentazione del film e allo stand dedicato al Comicon Napoli appena conclusosi.

Diretto da Louis Leterrier, il decimo capitolo della saga è interpretato da un cast numeroso ricco di volti noti, composto anche da Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con il premio Oscar Helen Mirren e il premio Oscar Charlize Theron. Il film si arricchisce inoltre di nuovi, straordinari interpreti, tra cui la vincitrice dell’Oscar Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell’Agenzia; Alan Ritchson nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell’Oscar Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Questa la sinossi ufficiale:

Nel corso di molte sfide e nonostante ostacoli apparentemente impossibili, Dom Toretto e la sua famiglia sono riusciti a superare in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. Tuttavia in Fast Five, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi dodici anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto… il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

