Emma Watson dichiara di voler tornare a recitare

Emma Watson ha da poco concesso un’intervista al Financial Times, nella quale ha dichiarato di avere intenzione di tornare a recitare, e che si è presa una lunga pausa dalla sua carriera di attrice per motivi ben specifici. L’ultimo suo lavoro è stato Piccole Donne, uscito nel 2019.

Ecco le sue parole:

Mi sentivo un po’ in gabbia. La cosa che mi veniva più difficile era il fatto di dover andare a vendere qualcosa di cui non avevo veramente il controllo. Avere dei giornalisti che mi chiedevano se quel determinato film rispecchiasse il mio punto di vista era un qualcosa di difficile. Ero la portavoce di un qualcosa in cui non ero stata totalmente coinvolta.

Ma adesso Emma Watson sembra essere intenzionata a tornare a recitare.

Voglio assolutamente tornare a lavorare come attrice- ha dichiarato- però sono contenta di stare in attesa del progetto giusto. Mi piace fare questo lavoro, ma allo stesso tempo voglio non arrivare a dividere me stessa in facce e persone diverse. E, soprattutto, non voglio entrare in modalità robot. Credo che questo abbia senso.