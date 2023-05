C’è un nuovo pericoloso malware che prende di prima i Mac della Apple

Si chiama Atomic macOS Stealer (AMOS), il malware è stato individuato per la prima volta su un gruppo Telegram usato dai criminali per vendere e acquistare software.

Sebbene i Mac di Apple siano meno presi di mira dal malware rispetto ai PC Windows, periodicamente emergono preoccupazioni riguardo alla diffusione di software malevoli e fraudolenti anche all’interno dell’ecosistema di prodotti di Apple. Recentemente i ricercatori hanno scoperto un nuovo malware per Mac —ed è bene che gli utenti che usano un Mac imparino a conoscerlo molto bene…

Si chiama Atomic macOS Stealer (AMOS), il malware è stato individuato per la prima volta su un gruppo Telegram usato dai criminali informatici per vendere e acquistare strumenti e software. Un utente di Telegram vendeva l’accesso al malware, che è progettato per rubare informazioni sensibili come nomi utente e password.

Chiunque abbia progettato l’Atomic macOS Stealer sta lavorando dietro le quinte per migliorarlo e aggiungere nuove funzionalità per renderlo più efficace. Nella sua forma attuale, AMOS è in grado di accedere alle password del portachiavi di Apple, alle informazioni di sistema e pressoché ogni file installato sul computer.

È in grado di infiltrarsi nelle app del browser come Chrome e Firefox, estrarre informazioni autofill, password, cookie, portafogli e informazioni sulla carta di credito. I portafogli per criptovalute – come Electrum, Binance e Atomic – sono chiaramente obiettivi prioritari del malware.

I criminali possono acquistare l’accesso ad un pannello web che consente di gestire AMOS e installarlo sul Mac della vittima. Il costo? 1000$ al mese.