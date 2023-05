American Horror Story 12: Kim Kardashian parla della sua partecipazione

Dopo che è stata rivelata la sua partecipazione ad American Horror Story 12, Kim Kardashian ha parlato per la prima volta nel corso del Met Gala del suo coinvolgimento nella serie TV.

Ecco le sue parole a Variety:

Ho preso delle lezioni di recitazione per lavorare a questo progetto. Posso dire che è stata una sfida, ed a me piacciono le sfide. Alla fine è divertente uscire fuori dalla tua zona di comfort per provare qualcosa di nuovo per crescere. Sono entusiasta per questa esperienza. Inizieremo a girare le mie scene alla fine del mese, anche se la produzione ha già iniziato a lavorare.