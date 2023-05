65: Fuga dalla Terra, Adam Driver sfugge a un T-Rex nella scena inedita pubblicata da Sony Pictures

Per pubblicizzare l'uscita in Home Video di 65: Fuga dalla Terra Sony Pictures pubblica una scena tagliata dalla pellicola action/sci-fi con Adam Driver.

Nei cinema italiani è ancora presente in sala, ma negli States 65: Fuga dalla Terra ha ormai finito la sua corsa sul grande schermo ed è ora disponibile in Home Video: ecco dunque i contenuti video extra che Sony Pictures sta pubblicando per pubblicizzare la seconda vita della pellicola. Oggi vi mostriamo una clip tagliata dal montaggio finale (dal titolo “Look at me”) in cui i protagonisti Adam Driver e Ariana Greenblatt sfuggono a un tirannosauro. E, a proposito, ecco anche il making of della realizzazione dei dinosauri, principale insidia nel film.

L’horror/thriller sci-fi vede nel cast, oltre ai citati Driver e Greenblatt, anche e Chloe Coleman; è prodotto da Sam Raimi, con la regia e la sceneggiatura a cura degli autori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods, e con la colonna sonora di Danny Elfman. Questa la sinossi:

Dopo un catastrofico incidente su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra… di 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, Mills e l’unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche, in un’epica lotta per la sopravvivenza. Dagli autori di A Quiet Place e dal produttore Sam Raimi arriva 65: Fuga dalla Terra, un horror/thriller sci-fi interpretato da Adam Driver, Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods.

