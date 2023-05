Non fare esercizio fisico può portare alla demenza: il nuovo studio che lo dimostra

Per studiare il rapporto tra funzione muscolare e demenza, i team di ricerca del Nutrition & Health Innovation Research Institute e del Centre for Precision Health dell’ECU hanno utilizzato i dati del Perth Longitudinal Study of Ageing in Women per esaminare più di 1000 donne con un’età media di 75 anni. In collaborazione con l’Università dell’Australia Occidentale, il team ha misurato la forza di presa delle donne e il tempo necessario per alzarsi da una sedia, camminare per tre metri, girarsi e sedersi di nuovo, il cosiddetto test TUG (timed-up-and-go). Questi test sono stati ripetuti dopo cinque anni per monitorare eventuali perdite di prestazioni. Nei 15 anni successivi, quasi il 17% delle donne coinvolte nello studio è risultato affetto da demenza, classificata come ricovero o morte per demenza.

Il team ha scoperto che una minore forza di presa e un TUG più lento erano fattori di rischio significativi per l’insorgenza della demenza, indipendentemente dal rischio genetico e da fattori legati allo stile di vita come il fumo, l’assunzione di alcol e i livelli di attività fisica.

Un allarme precoce

Le donne con la forza di presa più debole hanno riscontrato una probabilità più che doppia di avere un evento di demenza in tarda età rispetto alle persone più forti. È emersa una correlazione simile tra le prestazioni TUG e la demenza: i soggetti più lenti nel test TUG avevano una probabilità più che doppia di ammalarsi di demenza rispetto a quelli più veloci. Coloro che avevano registrato il maggior declino nella forza di presa e nella velocità del TUG avevano rispettivamente circa 2 e 2,5 volte più probabilità di avere un evento di demenza, rispetto a quelli del gruppo che avevano registrato il minor declino delle prestazioni. Le donne con il maggior calo delle prestazioni TUG avevano una probabilità di decesso correlato alla demenza quattro volte superiore rispetto a quelle più veloci. Il dottor Marc Sim, ricercatore senior, ha affermato che la forza di presa, che può essere facilmente misurata con un dispositivo portatile noto come dinamometro, può essere una misura della salute del cervello a causa della natura sovrapposta del declino cognitivo e motorio. Il dottor Sim ha affermato che i risultati dello studio potrebbero aiutare gli operatori sanitari a identificare più precocemente il rischio di demenza nei pazienti. “Sia il test della forza di presa che il test TUG non vengono comunemente eseguiti nella pratica clinica, ma sono entrambi strumenti di screening semplici e poco costosi”, ha affermato. Incorporare i test di funzionalità muscolare come parte dello screening della demenza potrebbe essere utile per identificare i soggetti ad alto rischio, che potrebbero beneficiare di programmi di prevenzione primaria volti a prevenire l’insorgenza della patologia, come una dieta sana e uno stile di vita fisicamente attivo”. Il direttore del Centro per la salute di precisione, il professor Simon Laws, ha affermato che sono stati compiuti progressi incoraggianti nell’identificazione dei primi segnali di allarme della demenza. “Stiamo iniziando a vedere una serie di valutazioni di screening semplici ma indicative che potrebbero essere combinate con altre misure biologiche e cliniche per fornire un profilo di rischio olistico per le persone che si presentano al medico di famiglia con, ad esempio, problemi di memoria”, ha concluso.