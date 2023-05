Modulo IWI: mini case in legno a fisarmonica

L’urbanizzazione sta crescendo sempre di più, e con essa la necessità di trovare soluzioni innovative per risolvere i problemi di spazio. Juan Ruiz e Amelia Tapia, due architetti dell’Ecuador, hanno sviluppato un modulo prefabbricato in legno chiamato IWI, che può essere aperto a fisarmonica a seconda delle necessità. Questo modulo prefabbricato offre una soluzione efficace per le città sovraffollate del futuro, grazie alla sua versatilità e alla capacità di offrire tutto ciò che serve in uno spazio essenziale. Quando il modulo è chiuso, appare come un normale mobile, ma una volta aperto diventa uno spazio abitabile che può ospitare diverse attività quotidiane come ufficio, sala relax, sala riunioni o stanza per gli ospiti.

Il modulo IWI è composto da due moduli rigidi in legno collegati da una struttura flessibile a fisarmonica. Il modulo principale contiene tutte le funzioni essenziali come tavoli, sedie, contenitori, cassetti e scaffali, oltre alle utenze domestiche base come illuminazione, prese elettriche, lavandino e cucinino. Questo modulo può essere utilizzato sia con la connessione alla rete elettrica esistente (On-grid) che in modalità indipendente (Off-grid), a seconda della collocazione.

La tecnologia CNC utilizzata per la produzione dei moduli permette di ridurre gli sprechi e di realizzare una produzione universale con la massima facilità di montaggio e smontaggio. Il primo modulo IWI è stato posizionato su una terrazza a Quito, in Ecuador, con esposizione ad ovest. Quando il modulo è chiuso, la terrazza diventa completamente fruibile, dotata inoltre di un’area caffetteria, di un lavandino e di un tavolo con sedie. Quando il modulo viene aperto, si crea uno spazio di lavoro aggiuntivo, perfettamente illuminato e protetto dai raggi solari diretti.

Il modulo prefabbricato IWI rappresenta una soluzione innovativa per la gestione dello spazio nelle città sovraffollate del futuro, grazie alla sua versatilità e alla capacità di offrire tutto ciò che serve in uno spazio essenziale. La modularità del progetto permette di estendere gli spazi a piacimento, senza dover necessariamente spostare la residenza, rappresentando quindi una soluzione intelligente e sostenibile per la crescita delle città.