Campioni: le foto del film di Bobby Farrelly con Woody Harrelson

Arriva nelle sale italiane dal 31 maggio, distribuito da Universal Pictures, Campioni, film diretto da Bobby Farelly. Nella nuova commedia prodotta da Focus Features il protagonista è Woody Harrelson, nei panni un ex allenatore di basket testardo e indisciplinato di una lega minore che, a seguito di comportamenti poco consoni al suo ruolo, si trova costretto dal tribunale a dover allenare una squadra di basket paralimpico, i Friends. Diretto da Bobby Farrelly, il film è basato sull’acclamato film spagnolo Non ci resta che vincere, campione d’incassi e Miglior film ai Premi Goya.

È una storia così emozionante perché parla di un uomo che è convinto dei propri preconcetti sugli altri: insegna a giocare a basket, ma alla fine sono i suoi allievi a insegnargli a diventare una persona migliore.

dichiara il regista.

Accanto a Harrelson ed Ernie Hudson, Cheech Marin e Matt Cook, i ‘Campioni’ del film sono i componenti della squadra di basket, otto attori con disabilità intellettuali: Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metcalfe, Bradley Edens.

Inoltre, per la versione italiana, Universal Pictures si è impegnata a portare avanti un progetto di doppiaggio che è diventato simbolo di inclusione: otto ragazzi non professionisti, affetti da sindrome di down e dello spettro autistico, hanno doppiato gli atleti del film, rendendo di fatto Campioni un appassionante percorso umano contro resistenze e pregiudizi, oltre che sul grande schermo anche nella realtà.

Sinossi:

Marcus Marakovich è un ex allenatore di basket di una lega minore. Dopo una serie di passi falsi, l’uomo si ritrova di fronte a un tribunale, che gli toglie ogni incarico e gli affida la gestione di una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Sebbene Marcus ritenga che questi giocatori siano impossibili da allenare e che forse il suo compito sia solo quello di farli sentire uniti come una squadra, ben presto deve ricredersi. L’allenatore si rende conto che questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato. Non solo questi ragazzi impareranno le regole del basket, ma avranno molto da insegnare allo stesso Marcus e insieme creeranno qualcosa di davvero speciale.

