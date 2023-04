Thailandia: come imitare un avvoltoio per salvare una specie in via di estinzione

Lo zoo thailandese alleva avvoltoi in via di estinzione nella speranza di vederli tornare a volare. Quattro volte al giorno, l’ambientalista thailandese Watchiradol Phangpanya indossa una camicia nera a maniche lunghe, guanti rossi e un passamontagna rosso, nella speranza di imitare un avvoltoio dalla testa rossa in via di estinzione che allatta il suo piccolo. Il pulcino rosato, ricoperto da una peluria bianca che crescendo si trasformerà in piume nere, è il primo avvoltoio dalla testa rossa, o avvoltoio reale asiatico, ad essere allevato in Asia e solo il secondo al mondo. Watchiradol e i suoi colleghi dello zoo di Nakhon Ratchasima, nel nord-est della Thailandia, vogliono assicurarsi che i piccoli allevati in cattività non abbiano l’imprinting dell’uomo, in modo da prepararli al meglio per l’eventuale rilascio in natura. “È necessario… travestirci da uccello, in modo che i piccoli ci vedano più vicini all’aspetto dei loro genitori“, ha detto Watchiradol, aggiungendo che è la migliore occasione per sviluppare gli istinti naturali dell’uccello. Gli dà da mangiare carne di coniglio, cervo, pollo e ratto per simulare la sua dieta in natura. Dopo il pasto, il pulcino si riscalda al sole per ottenere la vitamina D di cui ha bisogno per il suo sviluppo fisico e comportamentale, ha detto Watchiradol. “Il cibo è sufficiente? O ne riceve troppo? In ogni momento, le preoccupazioni persistono”, ha detto.

Come spazzino, l’avvoltoio dalla testa rossa svolgeva un ruolo cruciale nell’ecosistema, consumando carcasse di animali. Tuttavia, la caccia e le modifiche al suo habitat hanno fatto sì che la specie si sia estinta in Thailandia e sia in forte diminuzione a livello globale. Dopo quasi due decenni di tentativi di aumentare la popolazione di avvoltoi dalla testa rossa, lo zoo sta iniziando a vedere dei risultati, con un altro uovo incubato dai genitori in conservazione. Il team di conservazione spera di poter creare una popolazione sufficientemente numerosa per un eventuale rilascio. “L’aspetto più cruciale del nostro successo sarebbe quello di migliorare l’ecosistema del sito patrimonio dell’UNESCO, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary”, ha dichiarato il direttore dello zoo Thanachon Kensingh, aggiungendo che il parco nell’ovest della Thailandia un tempo ospitava la più grande comunità di avvoltoi reali asiatici.