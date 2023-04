Super Mario Bros.: John Leguizamo ritornerebbe solo se la produzione fosse più inclusiva

John Leguizamo, ex interprete di Luigi nel film live-action anni Novanta su Super Mario Bros., è tornato a parlare dell’adattamento animato, ed ha discusso della possibilità di partecipare nuovamente o meno nel franchise. Leguizamo lo farebbe a patto che si creasse più inclusività nella produzione.

Ecco le sue parole:

Se iniziassero a fare le cose giuste, mettendoci più inclusività, potrei considerare la cosa.

Qualche tempo fa John Leguizamo aveva parlato del fatto che non avrebbe visto il film animato su Super Mario perché non è stato dato spazio ad un personaggio latino, come invece era accaduto con la sua partecipazione al live-action anni Novanta. Al fianco di Leguizamo in quel lungometraggio recitava Bob Hoskins, che vestiva proprio i panni di Super Mario.

L’adattamento animato su Super Mario è già arrivato a incassare un miliardo di dollari, ed ha predisposto Illumination e Nintendo per lo sviluppo di sequel e spin-off.

Leggi anche questa news: