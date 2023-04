Uno smartphone Xiaomi è esploso uccidendo una bambina indiana

È successo in India e le autorità hanno aperto un'indagine per ricostruire quanto successo. Xiaomi ha detto che collaborerà con le forze dell'ordine.

Una bambina di otto anni di nome Adithyashree ha perso la vita quando il suo telefono cellulare è esploso tra le sue mani. L’incidente è avvenuto alle 22:30 (ora locale) del 24 aprile a Thiruvilwamala, nel distretto di Thrissur, Kerala, India. Il dispositivo in questione sembra essere il Redmi Note 5 Pro, che, secondo gli esperti forensi, non era in carica al momento dell’incidente. Invece, si ritiene che il telefono si stesse surriscaldando, provocando un’esplosione che è stata fatale per la giovane ragazza. La squadra forense ha condiviso i risultati preliminari con la polizia locale e ha raccolto detriti dalla scena per condurre un esame più dettagliato. Secondo la polizia, Adithyashree ha riportato gravi ferite al viso a seguito dell’esplosione, che ha anche causato la perdita delle dita della sua mano destra e il palmo rotto.

Secondo Ashok Kumar, il padre della bambina deceduta, sua figlia e sua nonna erano a casa quando è avvenuto l’incidente. La nonna ha riferito alla polizia che la bambina stava giocando con il suo cellulare mentre era sdraiata sotto una coperta. Era andata in cucina a prendere del cibo e, al suo ritorno, ha sentito un’esplosione molto forte.

“Per Xiaomi India, la sicurezza del cliente è di fondamentale importanza e prendiamo questioni del genere estremamente sul serio”, si legge in un comunicato pubblicato dall’azienda. “Sosteniamo la famiglia in questo momento difficile e speriamo di supportarli in ogni modo possibile. La questione è attualmente in fase di indagine. Collaboreremo con le autorità per determinare la causa effettiva dell’incidente e li supporteremo in qualsiasi modo richiesto”