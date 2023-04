Peter-& Wendy differenze con il film animato

Dal 28 aprile è disponibile su Disney+ il lungometraggio live-action Peter & Wendy, che racconta la storia di Peter Pan in una versione simile, ma allo stesso tempo, con qualche differenza rispetto al classico dell’animazione del 1953. In questo approfondimento vogliamo soffermarci sulle differenze tra Peter & Wendy ed il classico Peter Pan. Questo articolo è spoiler free, perciò non proporremo rivelazioni riguardo lo sviluppo del film a livello di trama, bensì concettualmente.

Wendy

A settant’anni di distanza dall’uscita nelle sale cinematografiche del classico dell’animazione Peter Pan, il live-action Peter & Wendy presenta delle sostanziali differenze. Ma, così come riportato in precedenza, anziché soffermarci sulle differenze tra la trama del film e quella del lungometraggio animato (che, comunque, di base si somigliano moltissimo), vorrei prendere in analisi due elementi che sono stati messi al centro del nuovo adattamento. Il primo riguarda il personaggio di Wendy, ed il fatto che si tratti di una figura sostanzialmente diversa rispetto a quella vista nel film animato.

La Wendy interpretata da Ever Anderson è un character con una personalità più forte, e decisamente al passo coi tempi.

Mentre nel classico animato del 1953 il personaggio di Wendy si trovava spesso in situazioni in cui a salvarla doveva essere lo stesso Peter Pan, in questo nuovo adattamento viene presentata un’inversione. Il fatto stesso che il titolo del film sia Peter & Wendy cerca di comunicare chiaramente che il protagonista dell’Isola che non c’è e la ragazzina pronta a dover crescere siano figure complementari, delle parti di una stessa storia che arrivano a definirsi insieme.

La Wendy di Ever Anderson è una giovanissima che porta con sé le buone maniere della società vittoriana, ma, allo stesso tempo, trova nell’Isola che non c’è un luogo per sfogare tutto il suo voler essere anche altro. La scena iniziale del film in cui, al contrario dell’adattamento animato, Wendy si trova a giocare, brandendo le spade di legno assieme ai fratelli, fa intendere quanto questo sia un character dalla vena action. Viviamo nell’epoca del #MeToo, in cui le figure femminili anche sullo schermo hanno bisogno di un modo di affermarsi diverso. Per questo motivo la Wendy di Peter & Wendy è un personaggio femminile che non cerca di essere salvata da Peter Pan, bensì vuole completare con il suo ingresso nell’Isola che non C’è una parte di sé, che lo stesso Peter aiuterà a far uscire fuori. E forse questo è il migliore messaggio che si potrebbe dare ad i giovanissimi di oggi: non esiste un sesso prevaricatore, ma tutto si deve basare su un equilibrio di esigenze, e modi di essere. E la Wendy che vive nella società inglese vittoriana è una ragazzina con vedute ben più ampie della Londra di inizio Novecento, e che ha bisogno dell’Isola che non c’è. Ognuno di noi ha bisogno della sua Isola che non C’è per scoprirsi e riscoprirsi.

Peter e Uncino nemici-amici

L’altra figura cardine di Peter & Wendy non è Peter Pan (che nell’interpretazione di Alexander Molony trova un attore in grado di reggere la parte, ma di non renderla troppo ingombrante), ma è il Capitan Uncino interpretato da Jude Law. La Disney ha voluto scegliere un interprete di richiamo e valore assoluto per dare profondità e introspezione ad un villain iconico. Ed il Capitan unico di Jude Law è una figura abbastanza sfaccettata rispetto al character vito nel classico dell’animazione del 1953. Mentre il Capitan Uncino animato è sicuramente più riuscito nel suo intento comico e slapstick, quello di Jude Law trasmette meno simpatia, ma funziona sotto un aspetto: gioca con Peter Pan una continua battaglia da amici e nemici. Nel film viene fatto più volte riferimento al rapporto tra Peter e Uncino, come se si trattasse di due ex amici che si sono separati per iniziare un gioco che entrami vogliono che non finisca. Le differenze sostanziali tra i film ed il classico animato, anche per quanto riguarda le scene, stanno proprio nei momenti di confronto tra Peter e Uncino, con quest’ultimo che fa notare più volte come la sua esistenza e resistenza nell’Isola che Non C’è sia una conseguenza dell’esistenza di Peter Pan.

Il Capitan Uncino di Jude Law è una figura che più volte fa notare la sua dipendenza da Peter Pan, ed anche il finale mostra come Peter cerchi fino all’ultimo istante di giocare con Uncino una battaglia per la sopravvivenza in cui però la morte dell’uno significherebbe anche la scomparsa dell’altro. E sotto questo punto di vista il Peter Pan di Peter & Wendy è un personaggio teatrale, che utilizza l’Isola che non C’è come palco per giocare la sua eterna partita infinita, che, qualora finisse, toglierebbe il senso ed il gusto della vita. Peter & Wendy prende in considerazione questi due personaggi, Uncino e Wendy, caratterizzandoli in maniera alternativa rispetto al film del 1953, ma non scendendo abbastanza nell’incisività per dare al film quell’impatto emotivo che avrebbe potuto avere. Si tratta di un’opera che cerca di stare a metà tra il ripetere pedissequamente il film d’animazione, ed il cercare una chiave per differenziarlo. Sotto questo punto di vista è un tentativo mancato. Ma, in fondo, ci sarà sempre un’Isola che non C’è in cui provare a mettere in scena un’altra eterna battaglia.

Peter & Wendy è disponibile su Disney+ dal 28 aprile.