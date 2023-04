Apple è stata costretta a rivelare gli utenti attivi di tutti i suoi App Store

Apple è stata costretta a divulgare il numero di utenti attivi mensilmente del suo App Store in Europa per conformarsi al Digital Services Act dell’UE. Il rapporto ha rivelato che l’App Store di iOS ha 101 milioni di utenti in Europa, mentre iPadOS ne ha 23 milioni, indicando l’enorme popolarità dei dispositivi mobili Apple nella regione.

L’App Store di iOS vanta 101 milioni di utenti attivi in Europa, mentre il Mac App Store ha 6 milioni di utenti, l’App Store di tvOS ne ha 1 milione e l’App Store di watchOS ne ha meno di 1 milione: la dichiarzione di Apple evidenzia la predominanza dei suoi dispositivi mobili nel mercato europeo. Inoltre, meno di 1 milione di persone in Europa utilizzano Apple Books e Podcast con un abbonamento a pagamento ogni mese, secondo il rapporto di Apple.

Il Digital Services Act dell’UE mira a regolamentare le “piattaforme online molto grandi”, che sono definite come piattaforme con oltre 45 milioni di utenti attivi mensilmente. Sebbene Apple consideri l’App Store di ogni sistema operativo come una piattaforma separata, solo l’App Store di iPhone iOS è classificato come una piattaforma online “molto grande”, con oltre 101 milioni di utenti attivi mensilmente solo in Europa.