Animal Crossing: New Horizons vi regala un biglietto aereo per visitare un’isola unica

In occasione del Primo Maggio, Animal Crossing: New Horizons regala un biglietto aereo da utilizzare nell'aeroporto in-game per visitare una destinazione unica.

In occasione del primo maggio, Animal Crossing New Horizons regala un biglietto aereo per l’aeroporto in-game per raggiungere un’isola del tutto unica. Il coupon è già disponibile gratuitamente e può essere riscattato da Dodobaldo, all’aeroporto, entro il 7 maggio 2023. L’informazione è stata condivisa tramite l’account ufficiale di Animal Crossing su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Maggiolini o maggiorana? Eh eh, sto scherzando! Il mese di maggio è alle porte e io sono di buon umore! In occasione del Primo maggio, abbiamo organizzato un piccolo viaggio per ringraziarvi del vostro lavoro! Potete ritirare il vostro biglietto all’aeroporto entro il 7 maggio.” recita il tweet.

Maggiolini o maggiorana? Eh eh, sto scherzando! Il mese di maggio è alle porte e io sono di buon umore! In occasione del Primo maggio, abbiamo organizzato un piccolo viaggio per ringraziarvi del vostro lavoro! Potete ritirare il vostro biglietto all'aeroporto entro il 7 maggio. pic.twitter.com/MGgvkOF71v — Fuffi IT (@AC_Fuffi) April 29, 2023

Per usare il biglietto gratuito, non dovrete far altro che recarvi all’aeroporto e selezionare la voce “Vorrei Partire”. Una volta riscattato potrete partire alla volta di una nuova destinazione. I viaggiatori esperti potranno scoprire una destinazione diversa da quella dell’anno scorso. Vi ricordiamo, inoltre che il biglietto ha una validità limitata.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch.