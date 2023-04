Anche Dropbox licenzierà molti dei suoi dipendenti

Il gigante del cloud storage Dropbox si è unito alla schiera di aziende tecnologiche che hanno annunciato dei licenziamenti. Questa settimana la società ha annunciato che licenzierà il 16% del suo personale, pari a circa 500 dipendenti. Tra le cause degli esuberi, i manager dell’azienda citano un rallentamento della crescita dei ricavi di Dropbox e, come ha affermato l’AD Drew Houston, il fatto che “l’era dell’intelligenza artificiale nel computing è finalmente arrivata”.

Sono i primi licenziamenti di massa annunciati da Dropbox da diverso tempo. O, per essere più precisi, da quando a gennaio del 2021 l’azienda annunciò il licenziamento di 315 dipendenti durante la pandemia di COVID-19.

L’ultimo taglio è stato annunciato al personale in un memo dell’AD e co-fondatore Drew Houston, nonché in un documento depositato presso la SEC. Il documento presentato alla SEC ha rilevato che l’azienda sosterrà costi di circa 37 milioni di dollari a 42 milioni di dollari in relazione ai licenziamenti, che verranno registrati nel Q2. I risultati del Q1, che verranno comunicati giovedì prossimo, 4 maggio, saranno in linea o addirittura superiori alle aspettative, ha aggiunto.

“Pur essendo redditizia, la crescita della nostra attività sta rallentando. Parte di ciò è dovuto alla naturale maturazione delle nostre attività esistenti, ma più di recente, i venti contrari della crisi economica hanno messo sotto pressione i nostri clienti e, di conseguenza, la nostra attività. Di conseguenza, alcuni investimenti che un tempo garantivano rendimenti positivi non sono più sostenibili”, ha scritto.