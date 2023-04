Wikipedia si è schierata contro un controverso disegno di legge britannico

L'Online Safety Bill, che aveva già suscitato le critiche di WhatsApp e Signal per via delle sue possibili implicazioni sulla crittografia E2E.

Wikipedia non si conformerà a eventuali controlli sull’età richiesti dall’l’Online Safety Bill , un controverso disegno di legge in discussione nel Regno Unito. Rebecca MacKinnon, della Wikimedia Foundation, ha spiegato che “violerebbe il nostro impegno a raccogliere dati minimi su lettori e collaboratori”. Un alto dirigente di Wikimedia UK teme che il sito possa essere bloccato di conseguenza.

Ma il governo afferma che solo i servizi che pongono il maggior rischio per i bambini avranno bisogno di un sistema verifica dell’età, e forse Wikipedia (che pure, seppur con rigore enciclopedico, parla anche di casi di cronaca nera, eventi violenti e temi di natura sessuale) non dovrà sottostare a quest’obbligo. Wikipedia ha milioni di articoli in centinaia di lingue, scritti e modificati interamente da migliaia di volontari in tutto il mondo.

È l’ottavo sito più visitato nel Regno Unito, secondo i dati della società di analisi SimilarWeb. Il disegno di legge sulla sicurezza online, attualmente al vaglio del Parlamento, impone ai giganti tecnologici l’obbligo di proteggere gli utenti da contenuti dannosi o illegali e si prevede che entrerà pienamente in vigore nel 2024.

Neil Brown, un avvocato specializzato in diritto delle telecomunicazioni e di internet, afferma che in base al disegno di legge, i servizi che potrebbero essere accessibili ai bambini devono avere “sistemi e processi proporzionati” progettati per impedire loro di incontrare contenuti dannosi. Ciò potrebbe includere la verifica dell’età.

Non è la prima organizzazione a rispondere polemicamente alla legge. Tra le altre cose, l’Online Safety Bill potrebbe anche rendere tecnicamente impossibile la protezione delle conversazioni private attraverso la crittografia end-to-end, per questo motivo Signal e WhatsApp hanno firmato un appello usando toni molto critici contro la proposta.