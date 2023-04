The Flash: il regista racconta l’emozione di Michael Keaton sul set

Andy Muschietti ha di recente raccontato le emozioni che ha vissuto sul set di The Flash assieme a Michael Keaton, l’interprete di Batman che tornava a vestire i panni del cavaliere oscuro dopo i lungometraggi con Tim Burton.

Ecco le sue parole:

Quando è arrivato sul set la Batcaverna era già pronta, così si è trovato a fissare quello scenario per un po’. Non ho voluto interromperlo, stava accadendo qualcosa dentro di lui in quel momento. E poi è stato divertente il fatto che, ad un certo punto, durante la ripresa di una scena in cui lui vestiva con il costume, abbia voluto farsi fare una foto per mandarla al nipote. In quel momento ha mostrato qualcosa che stava dentro di lui che era di grande impatto emotivo.