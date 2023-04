SpaceX e Rogers: la partnership spaziale che porta il cellulare nelle zone remote del Canada

Rogers Communications una delle principali società di telecomunicazioni canadesi, e SpaceX di Elon Musk hanno in programma di collegare i telefoni cellulari ai servizi satellitari per espandere la copertura nelle aree remote del Canada, dove le reti tradizionali non arrivano. Il servizio sarà fornito tramite la rete Starlink, la più grande costellazione di satelliti avanzati in orbita bassa intorno alla Terra, che offre una connessione internet ad alta velocità e bassa latenza. Il servizio coprirà i telefoni 4G e 5G e consentirà di inviare SMS, effettuare chiamate vocali e navigare in internet. Rogers si è impegnata a creare nuovi posti di lavoro e a investire per espandere la propria rete, dopo aver acquisito Shaw Communications per 20 miliardi di dollari, con condizioni severe, tra cui l’impegno a pagare penali finanziarie se non avesse creato nuovi posti di lavoro e investito per espandere la propria rete. L’approvazione finale di questa acquisizione da parte del Ministro dell’Innovazione, della Scienza e dell’Industria canadese, Francois-Philippe Champagne, mise fine a due anni di incertezza antitrust e ha spianato la strada alla creazione della seconda società canadese di telecomunicazioni in un mercato con bollette wireless tra le più alte al mondo.”In futuro, questi investimenti forniranno connettività wireless, compreso l’accesso al 911, anche alle aree più remote”, ha dichiarato Tony Staffieri, CEO di Rogers. La partnership tra Rogers e SpaceX è la prima del genere in Canada e segue un accordo simile tra T-Mobile US e SpaceX negli Stati Uniti, lo scorso anno.