Google I/O 2023: tutto quello che possiamo aspettarci dall’evento

Il Google I/O 2023 si terrà tra poco meno di due settimane e finalmente possiamo farci un’idea su cosa possiamo aspettarci dal grande evento. Google ha finalmente pubblicato il programma delle sessioni sulla sua pagina ufficiale. In termini di contenuti, Google si concentrerà su quattro aree chiave: Mobile, Web, AI e servizi Cloud.

L’I/O di quest’anno inizia con il discorso del CEO di Google Sundar Pichai, come sempre. A partire dalle 10:00 PT del 10 maggio, Google spiega che gli utenti potranno “Sintonizzarsi in diretta per scoprire come stiamo portando avanti la nostra missione di organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili”. Ovviamente i consumatori aspettano soprattutto l’annuncio dei nuovi prodotti di Google.

Negli ultimi mesi ci sono stati numerosi leak riguardanti l’attesissimo Pixel Tablet. Il tablet si è già fatto vedere in un’inedita colorazione rosa/corallo, così come beige e verde. Per quanto riguarda il mobile, il primo telefono pieghevole in arrivo di Google, il Pixel Fold, dovrebbe fare la sua comparsa durante l’evento I/O 2023. Le speculazioni suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere lanciato con un prezzo piuttosto elevato. Molti consumatori aspettano con ansia anche il nuovo Pixel 7a, soluzione entry-level ispirata agli acclamati Google Pixel 7 presentati l’anno scorso.

Dopo il keynote di Google ci sarà un keynote per gli sviluppatori dove le parti interessate possono conoscere prodotti, soluzioni e tecnologie. In quella sede si parlerà di moltissimi temi diversi, tra cui Chrome, ChromeOS, Wear OS, Play Store e moltissimo altro. Vi terremo aggiornati con tutte le principali notizie provenienti dal Google I/O di quest’anno, non vediamo l’ora!