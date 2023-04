Anche “Star Wars Jedi: Survivor” ha dei ragni? Purtroppo sì, ma c’è la modalità per aracnofobici

Chi ha provato Star Wars Jedi: Fallen Order probabilmente ricorderà benissimo un certo inquietante jump scare che avviene sul pianeta natale di Chewbacca, Kashyyyk. Se siete aracnofobici come chi scrive, probabilmente quel jump scare di tanto in tanto continua a tormentarvi nei vostri incubi più profondi. In molti, dunque, si sono fin da subito chiesti se anche l’atteso sequel del gioco, Jedi: Survivor in uscita oggi, avrebbe incluso dei ragni giganti alieni nel suo ampio roster di nemici da fare a fette usando la spada laser. La risposta, purtroppo, è positiva.

La buona notizia è che questa Star Wars Jedi: Survivor include una modalità aracnofobia che rimuove completamente i nemici simili a ragni dal gioco.

Molti giocatori aracnofobici hanno lamentato la presenza di giganteschi nemici simili a ragni noti come Wyyyschokk in Star Wars Jedi: Fallen Order, che infestavano il pianeta ricoperto di foreste Kashyyyk e amavano tendere imboscate al protagonista Cal Kestis nei momenti meno opportuni.

Con buona pace di alcun giocatori, Star Wars Jedi: Survivor include almeno una tipologia di nemico ispirata alle tarantole. Tuttavia, questa volta Respawn Entertainment ha avuto pietà di noi includendo un’opzione che consentirà ai giocatori di eliminare completamente la minaccia aracnide dal gioco. Tranquilli, non è necessario installare nessuna patch o mod aggiuntiva. Si fa tutto direttamente dalle impostazioni presenti nel menù di gioco. Lo potete fare anche se giocherete Jedi: Survivor da PS5 o Xbox Series X.