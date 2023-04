Wish: teaser trailer e poster del prossimo Classico Disney

I Walt Disney Animation Studios presentano Wish, il nuovo lungometraggio animato in arrivo a novembre, con un teaser trailer e il poster ufficiali.

La tradizione Disney del lungometraggio animato annuale da considerarsi nuovo “Classico” non si può interrompere ed ecco dunque arrivare, il 22 novembre, Wish, nuova opera dei Walt Disney Animation Studios che festeggia anche il centenario disneyano. Il primo poster non è altro che uno scintillante logotitolo sullo sfondo di una pioggia di stelle cadenti, sinonimo di ‘desiderio’, Wish, appunto. Il teaser trailer, invece, ci presenta per la prima volta i protagonisti del film. Abbiamo la diciassettenne Asha, il possente Re Magnifico, la capra addomesticata Valentino e Star, una sfera di energia celestiale richiamata da una stella grazie a un desiderio di Asha.

Wish è la storia di Asha, una diciassettenne che vive a Rosas, il Regno dei desideri. Le persone vengono da ogni dove per esprimere i propri desideri a un magico Re, che promette di esaudire tali desideri… un giorno. Ma solo lui ha il potere di decidere quali e quando, effettivamente, verranno realizzati.

racconta il regista Chris Buck, che dirige la pellicola insieme a Fawn Veerasunthorn, che aggiunge:

Siamo stati ispirati da così tanti film iconici del 100 anni dell’Animazione Disney, in particolar modo dalle storie in cui esploriamo il potere di chi ha dei desideri, combinati con la convinzione che possano diventare realtà. Essere in grado di onorare questa eredità con questa incredibile storia e questi fantastici personaggi è stata una gioia per l’intero team.

Il film, animato al computer con uno stile che ricorda il disegno a pastello, sarà ricco di canzoni, scritte da Julia Michaels e Benjamin Rice. Tra queste, “The Wish”, cantata da Ariana DeBose, di cui abbiamo un assaggio nel teaser trailer.

Check out the poster for Disney's all-new movie Wish, coming only to theaters this November! pic.twitter.com/KiLjsQMvh2 — Disney (@Disney) April 27, 2023

Asha è una ragazza idealista, il cui desiderio è così forte da entrare in risonanza con una forza cosmica, Star. Insieme, fronteggeranno il re di Rosas, Magnifico, per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso entra in connessione con la magia delle stelle, cose meravigliose possono accadere.

Nel cast, Ariana DeBose è Asha, Chris Pine è Magnifico, Alan Tudyk la capra Valentino.

Leggi anche: