Neurobiologia dell’esperienza psichedelica: nuove ricerche sul protossido di azoto e altre sostanze

Da secoli, l’umanità è stata affascinata dagli stati alterati di coscienza e dalle sostanze in grado di indurli. Tra queste sostanze, il protossido di azoto, noto anche come gas esilarante, ha una lunga storia di utilizzo come anestetico per attenuare il dolore. Tuttavia, in piccole quantità, può indurre esperienze di alterazione della mente simili a quelle indotte dalle sostanze psichedeliche come LSD e ketamina. Uno studio recente condotto dal Michigan Psychedelic Center presso la University of Michigan Medical School ha esaminato più da vicino la neurobiologia delle esperienze psichedeliche indotte dal protossido di azoto e ha scoperto nuove informazioni sorprendenti. Utilizzando la fMRI, il team di ricerca ha esaminato l’attività cerebrale di persone sane a cui è stato somministrato protossido d’azoto e ha confrontato tale attività con i dati raccolti da partecipanti a diversi studi a cui erano stati somministrati ketamina e LSD. I risultati dello studio hanno mostrato che i partecipanti sotto l’effetto di ciascuna droga psichedelica presentavano una diminuzione della connettività all’interno di una particolare rete cerebrale, ma un aumento della connettività in varie reti. Inoltre, ogni psichedelico ha aumentato la connettività tra specifici nodi del cervello situati nella cosiddetta “zona calda” corticale, un’area che si propone come critica per determinare il contenuto dell’esperienza cosciente. Questi risultati suggeriscono una biologia di fondo comune tra il protossido di azoto, la ketamina e l’LSD. Ulteriori ricerche potrebbero aiutare i ricercatori a determinare il modo migliore per utilizzare gli psichedelici come terapia per condizioni come la depressione, l’ansia e il disturbo da stress post-traumatico. Ulteriori ricerche saranno necessarie per determinare il modo migliore per sfruttare il potenziale curativo di queste sostanze.