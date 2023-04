Netflix, stop alla condivisione della password porta alla fuga di 1 mln di utenti in Spagna

Netflix ha perso più di un milione di utenti in Spagna nei primi tre mesi del 2023. Una tragedia? Non esattamente, perché la stragrande maggioranza di questi utilizzava il servizio “a scrocco”, cioè usando la password di un amico o di un parente. A volta dividendo la spesa e altre volte non pagando nulla.

A dirlo è un rapporto del gruppo di ricerca Kantar. Gli analisti sostengono che si tratti di un effetto boomerang dovuto alle recenti nuove politiche di repressione della condivisione delle password. Gli analisti aggiungono comunque che una parte degli utenti persi pagava regolarmente l’abbonamento, inoltre gli effetti della fuga degli scrocconi rischiano comunque di essere gravi: anche se non pagavano, contribuivano al successo dei contenuti originali di Netflix attraverso il passaparola.

All’inizio di febbraio, la Spagna è diventata uno dei primi mercati di Netflix a introdurre una tariffa mensile per gli utenti che condividevano i loro dati di accesso con amici o parenti che vivono fuori dal loro nucleo domestico. Nello stesso periodo, il colosso dello streaming ha subito una perdita di oltre 1 milione di utenti. Secondo Kantar, 2/3 degli utenti in questione condividevano la password con altre persone.

“È chiaro che questo forte calo è dovuto alla repressione”, ha detto Dominic Sunnebo, direttore globale delle informazioni presso la divisione Worldpanel di Kantar, aggiungendo che la perdita di un milione di utenti, anche se la maggior parte non erano abbonati paganti, sarebbe stata un duro colpo per Netflix in termini di passaparola per i suoi spettacoli e servizi. Le cancellazioni degli abbonamenti nel primo trimestre sono triplicate rispetto al periodo precedente, secondo la ricerca di Kantar.