InfiniDome: droni con soluzioni anti-jamming

L’azienda di soluzioni anti-jamming InfiniDome ha chiuso un round di finanziamento Serie A da $9 milioni guidato da Hanwha Aerospace della Corea del Sud, insieme a Honeywell Ventures e Next Gear Ventures. Questo finanziamento supporterà la distribuzione del GPSdome2 di infiniDome alle principali forze di difesa come il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l’azienda di difesa israeliana, l’esercito sudcoreano e le forze armate indiane. Questo è il terzo round di investimenti di Honeywell Ventures in infiniDome, con Next Gear Ventures che ha supportato l’azienda fin dal round di Seed. In futuro, InfiniDome intende mantenere la sua partnership con i suoi investitori strategici attraverso lo sviluppo congiunto di soluzioni dedicate e accordi commerciali globali.

InfiniDome è stata fondata nel 2016 da Omer Sharar (CEO), Moshe Kaplan (CTO) ed Ehud Sharar (Presidente e VP Manufacturing) e crea soluzioni di protezione GPS e di navigazione resiliente per proteggere droni e veicoli dagli attacchi jamming. Attualmente, l’azienda sta innovando sulla protezione GPS per i droni per la difesa e la sicurezza interna, ma si espanderà anche alla protezione dei droni per la consegna.

Con 26 dipendenti, il team di InfiniDome è leader nei campi delle tecnologie GNSS, RF, EW e UAV. L’azienda è stata recentemente riconosciuta da AUVSI come finalista per gli AUVSI XCELLENCE Awards nella categoria Tecnologia per il suo GPSdome2, che garantisce una protezione di alta qualità per piattaforme di piccole e medie dimensioni. Le soluzioni avanzate di protezione del sistema GPS di InfiniDome garantiscono dati affidabili di posizionamento e navigazione anche in ambienti GNSS fortemente contestati. Insieme ai suoi partner strategici, InfiniDome sta sviluppando soluzioni che combinano i dati di sensori multipli come i moduli anti-jamming, l’INS, le tecnologie radar, l’integrità GPS e gli strumenti di monitoraggio degli attacchi, per una soluzione completa di resilienza della navigazione per clienti commerciali e militari.