Star Wars Jedi Survivor avrà la Modalità Lenta e tante altre opzioni di accessibilità

Star Wars Jedi: Survivor includerà tantissime opzioni di accessibilità, inclusa una Modalità Lenta. In sostanza, si tratta di una modalità pensata per rendere le sezioni platform e alcuni combattimenti meno frenetici e più accessibili. Il Senior Director di Star Wars Jedi Survivor Jonas Lundqvist ha spiegato che la “Modalità Lenta” era principalmente nata come una funzione pensata per aiutare chi aveva difficoltà in combattimento, ma poi il team ha pensato di estenderla anche alle sezioni platform.

La “Modalità Lenta” è nata come una funzione che pensavamo potesse essere d’aiuto in combattimento, ma abbiamo rapidamente realizzato che può essere di beneficio per qualsiasi componente che si basa sul tempismo. Fa in modo che alcune delle nostre sezioni platform siano più accessibili e permette di giocare anche a chi ha diversi tipi di tempi di reazione e fa in modo che il gioco sia più accessibile per una larga fetta di utenza – ha spiegato Jonas Lundqvist