Spotify ha oltre mezzo miliardo di utenti attivi

Per la prima volta Spotify ha superato oltre mezzo miliardo di utenti. Il primo trimestre è stato anche il secondo trimestre più grande di Spotify per la crescita degli utenti fino ad oggi: il suo pubblico è aumentato del cinque percento rispetto al trimestre precedente e del 22 percento su base annua. La base utenti è cresciuta di 26 milioni, ovvero 15 milioni in più rispetto a quanto previsto da Spotify. L’azienda ha dichiarato di aver visto una crescita sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo, nonché in quasi tutte le fasce d’età.

La maggior parte di quella crescita si basa sulle persone che utilizzano la versione gratuita e supportata da annunci del servizio Spotify. Le sottoscrizioni premium non hanno tenuto il passo con la crescita complessiva: sono aumentate solamente del 2% rispetto al trimestre precedente e del 15% su base annua. Complessivamente, oggi Spotify Premium vanta 210 milioni di abbonati a livello mondiale.

Complessivamente, Spotify ha registrato una perdita operativa netta di 156 milioni di euro, molto più della perdita di 6 milioni di euro registrata nel primo trimestre del 2022.