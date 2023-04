Peter Pan & Wendy: uno spot con scene inedite, il confronto tra Uncino e Pan nella nuova clip

Questo venerdì debutterà, in esclusiva su Disney+, il remake live action del Classico Disney Peter Pan, dal titolo Peter Pan & Wendy, che come già il titolo lascia intuire propone una nuova versione della celebre storia che propone un ventaglio di punti di vista arricchito, principalmente da quelli di Wendy e Capitan Uncino. La nuova clip ufficiale rilasciata dai Walt Disney Studios rimarca proprio come questo remake si ponga l’ambizione di andare a riempire gli spazi di caratterizzazione rimasti grigi dalla versione del 1953, fornendo una caratterizzazione più accentuata e delle motivazioni dietro ai comportamenti dei personaggi e alla storica faida tra il ragazzino fatato e il rancoroso pirata.

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una ragazza con la paura di lasciarsi alle spalle la propria casa d’infanzia che finisce per conoscere il mitico Peter Pan, un ragazzino che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è, dove incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

Nel cast della pellicola troviamo nei ruoli principali Jude Law (Uncino), Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy) e Yara Shahidi (Trilli), ma anche Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Il live action è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo originale di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan. Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.

