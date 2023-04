Huawei: i prossimi top di gamma avranno il 5G?

La serie Huawei Mate 50 è stata lanciata verso la fine dell’anno scorso e ha portato alcune interessanti nuove funzionalità come la connettività satellitare e un potente comparto fotografico. Ma come il resto dei telefoni Huawei, la linea era limitata alla connettività 4G, il che li ha sicuramente resi meno desiderabili. Chiaramente, come da alcuni anni a questa parte, mancavano anche i servizi di Google.

Secondo nuove indiscrezioni, almeno uno di questi due limiti potrebbe venire a meno quest’anno, con l’uscita della serie Mate 60. Sembra, infatti, che Huawei potrebbe finalmente riuscire ad equipaggiare i suoi prossimi top di gamma con la connettività 5G — che è davvero il minimo, considerato che stiamo parlando di telefoni di fascia alta, con il prezzo che ne consegue.

Secondo un recente post pubblicato su Weibo, l’attesissima serie Huawei Mate 60 dovrebbe essere lanciata questo ottobre. Questa tempistica coincide con il programma di rilascio dell’anno precedente. La fonte che ha pubblicato l’indiscrezione, un tipster piuttosto noto in Cina, sostiene che i prossimi telefoni avranno la connettività 5G.

Per i non informati, a causa delle restrizioni commerciali con le società statunitensi come Qualcomm, Huawei è stata esclusa dall’utilizzo della tecnologia 5G. Solo pochi anni fa, Huawei era al vertice della classifica mondiale del mercato degli smartphone, poi, dopo le sanzioni volute da Trump e confermate da Biden, il colosso cinese ha perso terreno diventando in breve tempo marginale.