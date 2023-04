Company of Heroes 3: nuovo gameplay trailer della Console Edition

Relic Entertainment presenta un nuovo trailer dedicato al gameplay dell'attesa versione per Xbox e PlayStation di Company of Heroes 3.

Relic Entertainment, Inc. e SEGA Europe Limited annunciano la pubblicazione di un nuovissimo trailer di Company of Heroes 3 Console Edition, che mostra le caratteristiche principali del gioco attraverso un nuovo ed entusiasmante filmato di gameplay. Company of Heroes 3 Console Edition arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 30 maggio, e gli appassionati possono già pre-acquistare una copia digitale del gioco direttamente dagli store Xbox e PlayStation.

Il trailer offre una panoramica delle caratteristiche principali di Company of Heroes 3 e delle sue nuove particolarità, come la pausa tattica completa, uno strumento particolarmente efficace per chi gioca su console. La pausa tattica completa permette di fermare l’azione, leggere la situazione, mettere in coda una serie di comandi e scatenare devastanti operazioni di precisione. Gli utenti console apprezzeranno anche il cambio di ritmo della Campagna dinamica ambientata in Italia, dove il gameplay a turni permette di prendersi il tempo necessario, pianificare le proprie mosse e decidere il proprio percorso verso la vittoria.

La celebre narrazione di Company of Heroes permette di vivere il teatro di guerra del Mediterraneo grazie a due diverse campagne con nuove tattiche autentiche, quattro fazioni distinte e un’infinità di storie mai raccontate della Seconda Guerra Mondiale. Company of Heroes 3 su console offre un’interfaccia utente personalizzata, supporto completo per gamepad e funzioni speciali che consentono di giocare seguendo il proprio ritmo di gioco ideale. L’interfaccia utente è stata adattata all’utilizzo del gamepad per garantire un’esperienza divertente e coinvolgente per ogni tipo di pubblico.

Chi prenoterà una copia fisica o digitale di Company of Heroes 3 Console Edition riceverà alcuni esclusivi oggetti bonus al lancio. La Digital Premium Edition include il pacchetto DLC Devil’s Brigade, contenente oggetti estetici dedicati alle prime unità di commando d’élite della Seconda Guerra Mondiale, e l’Espansione 1, che verrà lanciata per Console Edition nel 2024. L’edizione fisica di lancio include il pacchetto DLC Devil’s Brigade, una toppa ricamata, una custodia in metallo, un libro da collezione e una mappa a doppia faccia.

