Beats Studio Buds+ rivelate per errore da Amazon: c’è anche la versione trasparente

Le Beats Studio Buds+ sono apparse per breve tempo su Amazon USA. Si è trattato di un errore, dato che questa nuova versione degli auricolari TWS non è ancora stata annunciata ufficialmente. Non è stata, ad ogni modo, una totale sorpresa: le Studio Buds+ erano già state menzionate nel codice della beta di iOS 16.4 e le cuffiette erano poi finite anche nel database della FCC.

In teoria, le Beats Studio Buds+ dovrebbero uscire solamente a maggio, ma un dipendente estremamente zelante di Amazon (o della Beats) se ne deve essere dimenticato, tant’è che è ha caricato l’articolo sull’e-commerce con largo anticipo. Per la cronaca: le cuffie venivano segnalate come “esaurite” e non era possibile acquistarle o preordinarle.

In compenso, la scheda del prodotto ha rivelato diverse informazioni estremamente interessanti, a partire dal fatto che le Beats Studio Buds+ saranno disponibili anche in un’edita colorazione ‘trasparente’ che ricorda un pochino quella delle Nothing Ear.

Ovviamente offrono anche la cancellazione attiva del rumore (ANC), oltre che una modalità Trasparenza e la tecnologia di Beats per ottimizzare la qualità del suono. “La modalità ANC è 1,6 volte più potente e la modalità Trasparenza è stata migliorata grazie a 3 microfoni più grandi e un processore più potente”, recitava la descrizione del prodotto.

Le Studio Buds+ sfruttano l’accoppiamento one-touch per dispositivi Android e Apple, supportano l’Audio Spaziale e hanno controlli touch sul dispositivo. La durata della batteria si attesta attorno alle 36 ore e il case di ricarica utilizza l’USB-C per caricare. L’inserzione ha anche rivelato la data di uscita del prodotto: saranno disponibili a partire dal 18 maggio. Costeranno 165,95$.