AirWarden: AeroDefense potenzia il sistema di rilevamento droni

AeroDefense ha annunciato l’integrazione dell’ID remoto per il suo sistema di rilevamento droni e piloti AirWarden™, così come il nuovo ricevitore ID remoto AirWarden: un ricevitore di trasmissioni ID remoto compatto ed economico. Ai sensi della regola dell’ID remoto della Federal Aviation Administration, i droni in volo devono trasmettere informazioni sull’identificazione e sulla posizione che possono essere ricevute da chiunque. I droni di nuova fabbricazione devono attualmente rispettare questa regola, mentre i droni esistenti dovranno farlo entro settembre 2023.

Come funziona

Membro della prima coorte Flightplan Aviation Accelerator della Smart Airport and Aviation Partnership (SAAP), AeroDefense ha sviluppato il ricevitore ID remoto AirWarden con l’assistenza di un finanziamento della ricerca del SAAP con la Atlantic County Economic Alliance.

AeroDefense ha abbracciato le opportunità di collaborazione e innovazione offerte dal SAAP, e speriamo di vedere molti più laureati del cohort ottenere lo stesso successo.

direttrice del programma, Carole Mattesich

Il sistema riceve le trasmissioni ID remoto, con la console di comando AirWarden che avvisa l’utente di eventuali violazioni dello spazio aereo da parte di un drone compatibile con l’ID remoto. Le informazioni essenziali come il tipo di drone, la velocità e la posizione del drone/pilota sono fornite in tempo reale, mentre tutte le altre informazioni dell’ID remoto catturate durante la rilevazione possono essere esaminate su richiesta. Le organizzazioni che monitorano più siti possono farlo da un’unica schermata, ricevendo avvisi visivi quando si verifica un incidente con un drone nella loro specifica area di interesse.

Il ricevitore ID remoto innovativo di AirWarden non solo riceve le trasmissioni ID remoto, ma rileva anche i droni WiFi che trasmettono pubblicamente. Il ricevitore economico rende il rilevamento droni realistico per luoghi critici come le scuole della nostra nazione, che sono incredibilmente vulnerabili alla violenza. I centri operativi di sicurezza possono monitorare più località e inviare veicoli di risposta alle emergenze dotati di sensori AirWarden più potenti per rilevare e tracciare i droni che non trasmettono e possono collegarsi ai ricevitori ID remoto AirWarden quando necessario.

Linda Ziemba, fondatrice e CEO di AeroDefense