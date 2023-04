The Flash: i nuovi poster e la sinossi ufficiale

Durante il CinemaCon di Las Vegas 2023 è stato tenuto un panel Warner Bros., ed in particolare l’attenzione è andata su The Flash, che avrà anche una proiezione speciale che si terrà durante la manifestazione. Ma, nel frattempo, sono stati diffusi due poster con i tre personaggi protagonisti, e possiamo farvi leggere la sinossi ufficiale.

Ecco le immagini.

Nei poster vediamo il Flash di Ezra Miller, il Batman di Michael Keaton e la Supergirl di Sasha Calle. La catpion che accompagna i poster recita “i mondi sono pronti a collidere”.

La sinossi ufficiale rivela:

I mondi sono pronti a collidere in The Flash, con Barry che tenta di tornare indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la famiglia altererà il futuro, Barry si troverà intrappolato in una realtà in cui ritorna il Generale Zod, ed in cui non ci sono più supereroi. Ma le cose cambieranno nel momento in cui Barry troverà un Batman ritirato ed una supereroina di Krypton intrappolata. Sarà pronto Flash a fare una sacrificio finale per resettare l’universo?