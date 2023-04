Kraven the Hunter sarà un film vietato ai minori: la descrizione delle prime scene

A Las Vegas è in corso l’usuale Cinemacon, festival cinematografico sempre ricco di anteprime e rivelazioni: Sony Pictures ne ha approfittato per mostrare alcune anticipazioni dei film in uscita, tra cui Kraven the Hunter, pellicola stand-alone sul villain Marvel nemico di Spider-Man e che, in questa avventura in solitaria, sarà un anti-eroe, interpretato da Aaron Taylor-Johnson. In fiera non è stato mostrato un vero e proprio trailer quanto un montaggio, volto a svelare qualche nuovo dettaglio, in primis il fatto che sarà una pellicola Rated-R, ovvero vietata ai minori di diciassette anni non accompagnati.

La scena ha inizio con Kraven intento a fermare alcuni bracconieri in maniera alquanto brutale: l’esperto cacciatore ricorre ad armi come lance e trappole di ogni tipo, ma non disdegna della violenza brutale, arrivando anche a morderne uno, finendo per sputarne il sangue. La ferinità non è l’unico tratto animalesco, in quanto è abbinata a un’agilità non comune. Le immagini non si fanno problemi a mostrare sangue e arti mozzati, allontanandosi dunque da quanto solitamente visto nei film Marvel.

Il villain principale dovrebbe essere il padre di Kraven, colui che lo ha cresciuto per divenire il più grande cacciatore di sempre, interpretato da Russell Crowe, che tempo fa ha rivelato che “il film è più cupo di quanto uno potrebbe aspettarsi”. Nel cast abbiamo anche Fred Hechinger, che interpreterà il Camaleonte, fratellastro del protagonista, e ci saranno anche Ariana DeBose che interpreterà Calypso, Christopher Abbott nel ruolo de Lo Straniero e Alessandro Nivola nel ruolo di Rhino, che non indosserà un costume tecnologico ma si trasformerà con un siero, in maniera simile al Green Goblin Ultimate. Il combattimento tra i due dovrebbe avvenire sul finale del film. Per quanto riguarda la likeness ai costumi del fumetto, insomma, non dovremmo aspettarci qualcosa di molto riconoscibile, calcolando anche che il costume con pelliccia dei comics apparirebbe solo riferimento visivo, riporto in un baule. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo ottobre.

Leggi anche: