Joe Russo crede che le IA cambieranno anche il cinema

Joe Russo, il co-regista di Avengers: Endgame, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione statunitense di IGN, dove ha parlato a lungo anche di quello che potrebbe essere l’impatto delle IA sul cinema, i videogiochi e, più in generale, lo story telling.

Questa è una domanda che fa girare la testa, giusto? Voglio dire, abbiamo avuto conversazioni su come può essere usata, e guarda, la Gen Z è davvero unica perché è una generazione che ha… ci sono stati movimenti incrementali nella tecnologia negli ultimi, diciamo, 100 anni, 150 anni, e loro sono stati la prima generazione con un cambiamento esponenziale, giusto? Quindi c’è una reale possibilità ora per la tecnologia di diventare un fattore davvero importante nelle nostre vite perché è stata abbracciata da Gen Z , e sono cresciuti con essa, la capiscono, sanno come usarla.

Secondo Russo, questo avrà inevitabilmente anche un impatto sul cinema e sulla televisione.

Quindi potenzialmente, ciò che potresti fare con essa è ovviamente usarla per ingegnerizzare la narrazione e cambiarla. Quindi hai una storia in costante evoluzione, sia in un gioco che in un film o in uno spettacolo televisivo. Potresti entrare nella tua casa e salvare l‘IA sulla tua piattaforma di streaming. “Ehi, voglio un film con il mio avatar fotorealistico e l’avatar fotorealistico di Marilyn Monroe. Voglio che sia una commedia romantica perché ho avuto una brutta giornata”, e la TV farà il resto da solo: crea una storia molto complessa con dialoghi che imitano la tua voce. Imita la tua voce e improvvisamente ora hai una commedia romantica con te come protagonista che dura 90 minuti. Quindi puoi curare la tua storia specificamente per te.

Succederà anche con i videogiochi: l’intelligenza sarà dietro alle scelte dei personaggi, sai, i personaggi saranno gestiti dal computer e potranno prendere decisioni, imparare il tuo stile di gioco, rendere le cose più difficili o più facili, sviluppare in autonomia la storia