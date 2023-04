Harry Belafonte: morto il cantante di Banana Boat Song

All’età di 96 anni si è spento Harry Belafonte, il popolare attore e cantate che ha realizzato brani celebri come Banana Boat Song. Nel 2015 ha ottenuto anche l’Oscar Premio umanitario Jean Hersholt per il suo impegno nei confronti dei neri americani.

Harry Belafonte è nato nel 1927 nel quartiere di Harlem, a New York, e nel 1935 si trasferisce con la madre in Giamaica. Negli anni Quaranta inizia la sua carriera musicale, e nel 1956 arriverà a pubblicare l’album Calypso, disco in cui è presente il celebre brano Banana Boat Song, titolata anche Day-O.

Questa canzone arrivò in televisione durante il Muppet Show, ma fu utilizzata anche in una scena cult di Beetlejuice, e poi in Willy, il principe di Bel-Air, Futurama e I Simpson. Pure il lungometraggio 1960 di Gabriele Salvatores ha utilizzato Day-O come riferimento musicale.

Oltre ad una grande carriera musicale, Harry Belafonte ha partecipato a film come Non predicare… spara!, con la regia di Sidney Poitier; Kansas City di Robert Altman; e BlacKkKlansman di Spike Lee.