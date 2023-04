Bill Gates: “le IA insegneranno a leggere e scrivere ai vostri figli”

Secondo il fondatore di Microsoft, presto le IA avranno le capacità di insegnare ai bambini come leggere e scrivere. "È una rivoluzione per le famiglie più povere".

Presto, un’intelligenza artificiale potrebbe aiutare i tuoi figli a prendere voti migliori e ad imparare con facilità nozioni e principi di base delle materie più disparate. Dalla lettura alla matematica. Ne è convinto il miliardario e co-fondatore di Microsoft Bill Gates. Durante un recente intervento tenuto al Summit ASU+GSV di San Diego, Hates ha detto che «le intelligenze artificiali avranno tale capacità, saranno dei professori privati bravi tanto quanto qualsiasi essere umano potrebbe mai esser».

Gates ha anche azzardato una tempistica per questa rivoluzione: 18 mesi da oggi. Forse il tempo necessario ad OpenAI per rilasciare GPT-5, che secondo gli insider potrebbe migliorare in maniera impressionante le capacità delle IA conversazionali.

“All’inizio saremo molto colpiti dalla loro abilità nell’aiutare i bambini a leggere, ma presto saranno in grado di fare molto di più”, ha aggiunto. Storicamente, insegnare le abilità di scrittura si è rivelato un compito incredibilmente difficile per un computer, ha notato Gates. Quando gli insegnanti danno un feedback su saggi, cercano tratti come la struttura narrativa e la chiarezza della prosa – un “esercizio ad alta cognizione” che è “difficile” da replicare con un software.

Ma la capacità dei chatbot di AI di riconoscere e ricreare il linguaggio umano potrebbe cambiare questa dinamica. “Se attendi anche solo i prossimi 18 mesi, vedrai che le IA saranno presto in grado di assistere gli insegnanti e dare feedback anche sulla qualità della scrittura”, ha ribadito il co-fondatore di Microsoft. “E poi potranno fare altrettanto anche con la matematica”.

“Sarà una rivoluzione in grado di ridurre le diseguaglianze”, ha aggiunto. “Oggi avere un insegnante privato ha un costo proibitivo per la maggior parte delle famiglie, specie se stiamo parlando di un tutor bravo, uno che si ricorda tutto ciò che hai fatto e analizza il tuo lavoro con scrupolo”.