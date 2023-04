Beetlejuice 2: confermato lo sviluppo del film

Dal CinemaCon di Las Vegas arrivano notizie importanti che riguardano lo sviluppo di Beetlejuice 2, il film sequel del cult di Tim Burton. Lo hanno confermato sia Comicbook.com che Discussing Film, che stanno seguendo il panel Warner Bros. Discovery del CinemaCon.

Durante l’incontro è stato mostrato un sizzle reel in cui era presente il logo/titolo di Beetlejuice 2. Non sono state offerte altre informazioni o dettagli sul lungometraggio. Al timone del progetto dovrebbe tornare Tim Burton, e, qualche tempo fa, è stata diffusa la notizia che Jenna Ortega sarebbe in trattative per unirsi al cast del progetto.

Il ruolo che dovrebbe avere Jenna Ortega in Beetlejuice 2 sarebbe quello della figlia di Lydia, il personaggio interpretato da Winona Ryder. Nel cast sarà presente Michael Keaton come protagonista, e poi ancora ci saranno Winona Ryder e Catherine O’Hara. A produrlo ci sarà Brad Pitt con la sua casa Plan B. Ricordiamo che il film originale su Beetlejuice è uscito nel 1988.

