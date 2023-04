Wonder Woman: Ana de Armas nega di essere la nuova interprete

Ana de Armas ha smentito le voci che la vorrebbero come sostituta di Gal Gadot per la parte di Wonder Woman.

Con i cambiamenti che i CEO dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, stanno facendo nell’universo cinematografico DC, potrebbe essere possibile anche una sostituzione di Gal Gadot con un’altra interprete per la parte di Wonder Woman, ma la candidata Ana de Armas ha respinto tutte le voci.

Ecco le sue parole:

Credo che Gal Gadot stia facendo un grande lavoro, e penso che dovrebbe proseguire nel portarlo avanti.

Basteranno queste dichiarazioni a fare spegnere i rumor? Subito dopo l’ingaggio di James Gunn e Peter Safran per coordinare l’universo cinematografico DC sono state diffuse delle voci anche riguardo il futuro del character di Wonder Woman.

Tra queste ce ne sta una in particolare che vorrebbe Patty Jenkins in scontro proprio con i vertici dei DC Studios. Si sa però per certo che verrà sviluppato un prequel su Wonder Woman dal titolo Paradise Lost: la serie è stata descritta come un Game of Thrones in versione Themyscira. Al centro ci saranno degli intrighi politici nella società delle amazzoni.