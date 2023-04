Uno splendido disastro: trailer e foto del film Prime Video

Diretto da Roger Kumble e tratto dal best seller di Jamie McGuire, Uno Splendido Disastro è una commedia romantica young adult che offre un punto di vista contemporaneo e sorprendente su una domanda che ci affligge da secoli: può esserci amicizia tra uomo e donna senza che l’amore si metta in mezzo? La pellicola, che vede protagonisti Dylan Sprouse e Virginia Gardner, arriverà il 5 maggio su Prime Video: vi mostriamo trailer, poster e foto ufficiali.

Sinossi:

Abby Abernathy arriva al college pronta a dare un nuovo inizio alla sua vita. A dispetto delle apparenze da “perfettina”, Abby nasconde un oscuro passato da bambina prodigio del poker, trascinata in loschi affari dall’irresponsabile padre Mick. Una sera, uscendo insieme alla sua migliore amica, Abby incontra Travis “Mad Dog” Maddox, uno studente ribelle noto essenzialmente per due cose: essere un campione di MMA e essere uscito con una lunga lista di ragazze. Travis sembra esattamente il tipo di ragazzo da cui Abby ha giurato di voler mantenere le distanze… tuttavia, Abby e Travis fanno una scommessa che li porta a dover convivere per un mese, per cui la “distanza” non è più un’opzione.

Più Abby approfondisce la conoscenza con Travis, più si rende conto che vive secondo un suo codice d’onore e che non è proprio il cattivo ragazzo che sembra. A sua volta più Travis conosce Abby, più si rende conto che è molto più brillante e complessa di quanto pensasse. I due lottano per resistere alla reciproca attrazione e, alla fine, la loro amicizia si trasforma in qualcosa che svelerà il passato di Abby e li costringerà a fare i conti con i loro veri sentimenti.

Leggi anche: