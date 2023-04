Star Wars: Al Pacino rivela di aver rifiutato il ruolo di Han Solo

Di recente Al Pacino ha parlato di vari aspetti e situazioni della sua carriera, a partire dalle differenze che a suo modo di vedere esistono tra Il Padrino ed Il Padrino II, per arrivare anche ad un grande rifiuto del suo passato: ovvero quello di vestire i panni di Han Solo in Star Wars.

Ecco le sue parole:

Sì, ho rifiutato di partecipare a Star Wars. Quando ho iniziato la mia carriera, e ad un certo punto ho guadagnato fama, bè sapete cosa accade in questi casi: ad un certo punto continuavano a propormi dei ruoli. Mi avrebbero assegnato anche la parte della Regina Elisabetta. E così mi proposero uno script intitolato Star Wars. Mi offrirono anche tanti soldi. Ma io non capivo quel copione, perciò dissi che non potevo accettare la parte. E così ho permesso a Harrison Ford di emergere.