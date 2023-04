Microplastiche trovate persino nelle alghe dell’Artico

L’alga Melosira arctica, che cresce sotto il ghiaccio marino artico, contiene una quantità di particelle microplastiche dieci volte superiore a quella dell’acqua marina circostante. Questa concentrazione alla base della rete alimentare rappresenta una minaccia per le creature che si nutrono delle alghe. Gli ammassi di alghe morte trasportano inoltre la plastica con i suoi inquinanti in modo particolarmente rapido nelle profondità marine, spiegando così le elevate concentrazioni di microplastica nei sedimenti.

Il ciclo delle microplastiche

L’alga Melosira arctica cresce rapidamente sotto il ghiaccio marino durante i mesi primaverili ed estivi e forma catene di cellule lunghe un metro. Quando le cellule muoiono e il ghiaccio a cui aderiscono si scioglie, si uniscono per formare ammassi che possono scendere di diverse migliaia di metri sul fondo delle profondità marine in un solo giorno. Lì costituiscono un’importante fonte di cibo per gli animali e i batteri che vivono sul fondale. Oltre al cibo, però, questi aggregati trasportano nelle profondità marine dell’Artico anche un carico dubbio: le microplastiche. In questo modo, possono entrare nella catena alimentare quando lo zooplancton viene mangiato da pesci come il merluzzo polare e questi vengono mangiati da uccelli marini e foche che, a loro volta, vengono mangiati dagli orsi polari. Un team di ricerca guidato dalla biologa Melanie Bergmann dell’Istituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz per la ricerca polare e marina (AWI), ha pubblicato questo risultato sulla rivista Environmental Science and Technology. Finora, i ricercatori sapevano solo da misurazioni precedenti che le microplastiche si concentrano nel ghiaccio durante la formazione del ghiaccio marino e vengono rilasciate nell’acqua circostante quando si scioglie. “La velocità con cui l’alga scende significa che cade quasi in linea retta sotto il bordo del ghiaccio. La neve marina, invece, è più lenta e viene spinta lateralmente dalle correnti, quindi affonda più lontano. Il fatto che la Melosira porti le microplastiche direttamente sul fondo aiuta a spiegare perché misuriamo un numero maggiore di microplastiche sotto il bordo del ghiaccio”, spiega la biologa dell’AWI.

Le diverse varietà di plastica nell’Artico

L’analisi dettagliata della composizione della plastica ha mostrato che nell’Artico si trova una varietà di plastiche diverse, tra cui polietilene, poliestere, polipropilene, nylon, acrilico e molte altre. Oltre a varie sostanze chimiche e coloranti, questo crea un mix di sostanze il cui impatto sull’ambiente e sugli esseri viventi è difficile da valutare. “Le popolazioni dell’Artico dipendono in modo particolare dalla rete alimentare marina per l’approvvigionamento di proteine, ad esempio attraverso la caccia o la pesca. Ciò significa che sono esposti anche alle microplastiche e alle sostanze chimiche in esse contenute. Le microplastiche sono già state rilevate nell’intestino umano, nel sangue, nelle vene, nei polmoni, nella placenta e nel latte materno e possono causare reazioni infiammatorie, ma le conseguenze complessive sono state finora poco studiate”, riferisce Melanie Bergmann. “Le micro e nano plastiche sono state rilevate in ogni luogo in cui gli scienziati hanno cercato nel corpo umano e in una pletora di altre specie. È noto che modificano i comportamenti, la crescita, la fecondità e i tassi di mortalità degli organismi e molte sostanze chimiche della plastica sono note come tossine per l’uomo”, afferma Steve Allen, OFI Dalhousie University, membro del team di ricerca. Queste nuove scoperte mostrano come l’inquinamento da microplastiche possa avere un impatto anche in ambenti remoti, come bacino del Mar Glaciale Artico e sottolineano l’importanza di ridurre l’uso della plastica e di gestire correttamente i rifiuti per proteggere gli ecosistemi marini.